Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев

Музыканты записали новую версию знаменитого хита "We Are The Champions" и показали опустевшие из-за пандемии города.

Скриншот из видео

Легендарная британская рок-группа Queen и американский исполнитель Адам Ламберт записали новую версию популярного хита “We Are The Champions“. Новая композиция получила название “You Are the Champions“ (“Вы чемпионы“). Свежий трек музыканты посвятили медикам и всем тем, кто борется с COVID-19. Читай также: Близкий друг Меркьюри рассказал, почему не стоит снимать Богемскую рапсодию 2 Премьера песни состоялась на официальном ютуб-канале группы Queen. Отметим, что в начале ролика артисты решили показать опустевшие из-за пандемии города разных стран мира, в том числе и Киев. В видео можно увидеть безлюдный Майдан Независимости. Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев Скриншот из видео Queen и Адам Ламберт - “You Are The Champions“: слушать песню онлайн Ранее сообщалось, что клип Queen на песню “Bohemian Rhapsody“ побил рекорд на YouTube. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

