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Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев

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Музыканты записали новую версию знаменитого хита "We Are The Champions" и показали опустевшие из-за пандемии города.
Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев
Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев
Скриншот из видео

Легендарная британская рок-группа Queen и американский исполнитель Адам Ламберт записали новую версию популярного хита “We Are The Champions“. Новая композиция получила название “You Are the Champions“ (“Вы чемпионы“). Свежий трек музыканты посвятили медикам и всем тем, кто борется с COVID-19.

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Премьера песни состоялась на официальном ютуб-канале группы Queen. Отметим, что в начале ролика артисты решили показать опустевшие из-за пандемии города разных стран мира, в том числе и Киев. В видео можно увидеть безлюдный Майдан Независимости.

Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев
Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев
Скриншот из видео

Queen и Адам Ламберт - “You Are The Champions“: слушать песню онлайн

Ранее сообщалось, что клип Queen на песню “Bohemian Rhapsody“ побил рекорд на YouTube.

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Теги: Киев, Queen, Адам Ламберт
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Источник: Ivona bigmir)net

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