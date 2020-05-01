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Звезда Marvel Крис Эванс создал профиль в Instagram

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Актер принял участие в благотворительном челлендже.
Крис Эванс завел профиль в Instagram
Крис Эванс завел профиль в Instagram
GettyImages

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Исполнитель роли Капитана Америка в кинокомиксах Marvel Крис Эванс начал вести страницу в Instagram. Свой первый пост он посвятил участию в благотворительном челлендже, который актер принял от коллеги - Криса Пратта.

За сутки на страницу Криса Эванса в соцсети подписались уже более 2-х миллионов пользователей.

Звездная инициатива All In Challenge создана для помощи пострадавшим в период пандемии коронавируса. По словам Эванса, победители аукциона, предложившие наибольшее количество денег, смогут пообщаться с актерами из “Мстителей“.

Так, Крис Эванс пообещал привлечь к игре Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон, Криса Хемсворта, Марка Руффало, Джереми Реннера, Себастьяна Стэна и Энтони Маки.

Ранее актриса Скарлетт Йоханссон рассказала о начале своей кинокарьеры.

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Теги: Крис Эванс, Инстаграм, актер, Marvel
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