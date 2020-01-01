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Умер актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд

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Ему было 56 лет.
Умер актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд
Умер актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд
Скриншот из видео

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Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале “Клиника“, умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на агента артиста.

Причиной смерти Сэма Ллойда стала неоперабельная опухоль головного мозга, которую у него диагностировали в январе 2019 года. Опухоль вызвала метастатический рак легкого, который распространился на печень, позвоночник и челюсть.

Сэм Ллойд родился 12 ноября 1963 года в штате Вермонт, США. Он снялся в таких фильмах, как “В поисках галактики“, “Восходящее солнце“, “Флаббер“, а также сериалах “Полиция Нью-Йорка“, “Крученый город“, “Сейнфелд“ и в других.

Отметим, что дядей покойного является не менее известный актер Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии “Назад в будущее“.

Ранее мы писали, что ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес.

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Теги: актер, умер, Сэм Ллойд
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