Умер актер из сериала "Клиника" Сэм Ллойд

Ему было 56 лет.

Читай также: Актер сериалов “Друзья“ и “Горец“ Стэн Кирш совершил самоубийство

Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале “Клиника“, умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на агента артиста.



Причиной смерти Сэма Ллойда стала неоперабельная опухоль головного мозга, которую у него диагностировали в январе 2019 года. Опухоль вызвала метастатический рак легкого, который распространился на печень, позвоночник и челюсть.



Сэм Ллойд родился 12 ноября 1963 года в штате Вермонт, США. Он снялся в таких фильмах, как “В поисках галактики“, “Восходящее солнце“, “Флаббер“, а также сериалах “Полиция Нью-Йорка“, “Крученый город“, “Сейнфелд“ и в других.



Отметим, что дядей покойного является не менее известный актер Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эмметта Брауна в кинотрилогии “Назад в будущее“.

Ранее мы писали, что ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​