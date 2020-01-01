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Умер сценарист Джон Лафия - автор фильмов о кукле Чаки

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63-летний режиссер покончил с собой.
Умер сценарист Джон Лафия - автор фильмов о кукле Чаки
Умер сценарист Джон Лафия - автор фильмов о кукле Чаки
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Американский сценарист оригинального фильма ужасов “Детские игры“ Джон Лафия умер в возрасте 63 лет. Сообщается, что он покончил с собой в Лос-Анджелесе.

Трагедия с Джоном Лафия произошла 29 апреля. Однако только сейчас об этом заявил режиссер и сценарист Дон Манчини.

Мы опустошены, узнав о кончине нашего друга. Он был важной частью семьи Чаки с самого ее начала. Он был соавтором оригинального сценария «Детских игр» и снял вторую часть - самый любимый фильм поклонников серии, - цитирует слова Манчини издание Variety.

Сценарий к “Детским играм“ кинорежиссер написал в 1988 году. Спустя 12 лет он был номинирован на американскую кинопремию “Сатурн“. Также Лафия принимал участие в создании сценария к фильму про куклу-убийцу 2019 года. Именно он придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма “Привет, я Чаки! Поиграем?“.

Ранее мы писали, что умер актер из сериала “Клиника“ Сэм Ллойд.

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Теги: режиссер, умер
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