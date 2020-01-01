Илон Маск рассказал, когда родит его возлюбленная

Малыша американцу родит канадская певица Клэр Элис Буше.

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48-летний американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Мак рассекретил в Twitter дату родов своей возлюбленной, 32-летней канадской певицы Клэр Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс.

Накануне Маск пообщался с фанами в микроблоге. Он заявил, что их с Граймс ребенок появится на свет в понедельник, 4 мая.

Ребенок родится в понедельник, - ответил Маск на комментарий одного из пользователей Сети.

Он также отметил, что Граймс сердится на него, однако не раскрыл причину проблем в отношениях. Он также не стал отвечать на вопрос о том, проводит ли карантин вместе со своей беременной девушкой.

Ранее мы писали, что беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол.

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