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Илон Маск рассказал, когда родит его возлюбленная

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Малыша американцу родит канадская певица Клэр Элис Буше.
Илон Маск рассказал, когда родит его возлюбленная
Илон Маск рассказал, когда родит его возлюбленная
GettyImages

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48-летний американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Мак рассекретил в Twitter дату родов своей возлюбленной, 32-летней канадской певицы Клэр Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс.

Накануне Маск пообщался с фанами в микроблоге. Он заявил, что их с Граймс ребенок появится на свет в понедельник, 4 мая.

Ребенок родится в понедельник, - ответил Маск на комментарий одного из пользователей Сети.

Он также отметил, что Граймс сердится на него, однако не раскрыл причину проблем в отношениях. Он также не стал отвечать на вопрос о том, проводит ли карантин вместе со своей беременной девушкой.

Ранее мы писали, что беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол.

 

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Теги: Илон Маск, Граймс, дети звезд
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