Илон Маск рассказал, когда родит его возлюбленная
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48-летний американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Мак рассекретил в Twitter дату родов своей возлюбленной, 32-летней канадской певицы Клэр Элис Буше, известной под псевдонимом Граймс.
Накануне Маск пообщался с фанами в микроблоге. Он заявил, что их с Граймс ребенок появится на свет в понедельник, 4 мая.
Ребенок родится в понедельник, - ответил Маск на комментарий одного из пользователей Сети.
Он также отметил, что Граймс сердится на него, однако не раскрыл причину проблем в отношениях. Он также не стал отвечать на вопрос о том, проводит ли карантин вместе со своей беременной девушкой.
Ранее мы писали, что беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол.
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