Известная модель Мэй Маск показала кадры новых фотосессий и завела аккаунт в Tik-Tok.

Мать Илона Маска 72-летняя модель поразила Сеть эффектными образами instagram.com/mayemusk

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Кто там у нас боится стареть и думает, что с возрастом женщина теряет привлекательность и сексапильность? Всем, кто переживает по этому поводу - нужно срочно полюбоваться матерью бизнесмена и изобретателя Илона Маска южноафриканской моделью Мэй Маск, которая на днях отметила свое 72-летие.

Знаменитость в своем возрасте выглядит не просто хорошо, а великолепно. К тому же, женщина активно ведет аккаунты в соцсетях, а на днях даже зарегистрировалась в популярном приложении для создания коротких видео Tik-Tok.

Буквально на пару дней Мэй Маск уже успела снять несколько ярких роликов.

В своем первом видео Мэй Маск показала, как дефилирует по своему особняку, одетая в чёрный комбинезон, сандалии на высокой платформе и солнцезащитные очки. И, кончено же, Мэй не забыла дополнить ролик своим фирменным хештегом: “Хорошо быть 72-летней“, - написала красотка.

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Также Мэй активно ведет страницу в Инстаграм, куда постоянно добавляет свежие фото из ярких фотосессий, в которых предстает в весьма эксцентричных образах.

Предлагаем посмотреть некоторые из свежих фото Мэй Маск:

Мать Илона Маска 72-летняя модель поразила Сеть эффектными образами instagram.com/mayemusk

Мать Илона Маска 72-летняя модель поразила Сеть эффектными образами instagram.com/mayemusk

Мать Илона Маска 72-летняя модель поразила Сеть эффектными образами instagram.com/mayemusk

Ранее мы писали, что девушка Илона Маска заявила, что была не готова к беременности.

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