Настя Каменских впервые рассказала о депрессии

Три года назад у певицы был сложный период в жизни.

Читай также: Потап и Настя отпраздновали день рождения дуэта: фото

Популярная певица и тренер “Голосу країни 10“ Настя Каменских впервые рассказала о своей депрессии. Звезда призналась, что три года назад у нее был сложный период в жизни.

Мне исполнилось 30 лет. Я никогда не думала о смерти, а здесь у меня что-то перевернулось. И я начала думать, что у нас очень мало времени, надо все успеть. И как-то меня заклинило, – призналась NK в программе “Життя відомих людей“.

По словам Насти, отбросить неприятные мысли о смерти ей удалось благодаря книгам, которые она читала круглосуточно.

Помогла мне книга Люка Ферри “Философский трактат“. Там философы рассказывают о своем отношении к жизни и смерти вообще, – отметила Настя.

Теперь артистка живет только на позитиве и уверена – у нее куча времени, чтобы реализовать все задуманное. А чтобы подбодрить девушек, собственным примером, она организовала бесплатный мотиваций курс “Жизнь в стиле НК“ в своем Инстаграм.

Недавно Настя Каменских рассказала, как поддерживает красоту в домашних условиях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​