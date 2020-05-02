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Настя Каменских впервые рассказала о депрессии

Комментариев: 2
Три года назад у певицы был сложный период в жизни.
Настя Каменских впервые рассказала о депрессии
Настя Каменских впервые рассказала о депрессии
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Популярная певица и тренер “Голосу країни 10“ Настя Каменских впервые рассказала о своей депрессии. Звезда призналась, что три года назад у нее был сложный период в жизни.

Мне исполнилось 30 лет. Я никогда не думала о смерти, а здесь у меня что-то перевернулось. И я начала думать, что у нас очень мало времени, надо все успеть. И как-то меня заклинило, – призналась NK в программе “Життя відомих людей“. 

По словам Насти, отбросить неприятные мысли о смерти ей удалось благодаря книгам, которые она читала круглосуточно.

Помогла мне книга Люка Ферри “Философский трактат“. Там философы рассказывают о своем отношении к жизни и смерти вообще, – отметила Настя.

Теперь артистка живет только на позитиве и уверена – у нее куча времени, чтобы реализовать все задуманное. А чтобы подбодрить девушек, собственным примером, она организовала бесплатный мотиваций курс “Жизнь в стиле НК“ в своем Инстаграм.

Недавно Настя Каменских рассказала, как поддерживает красоту в домашних условиях.

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Теги: Настя Каменских, певица, депрессия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.05.2020, 18:46
Оценка:  0
гость
Это все с того, что Настя в рот не берет и в жопу не дает!
pусский  (аноним)  02.05.2020, 18:41
Оценка:  0
pусский
У Тодоренко тоже депрессия, пусть Каменских ей позвонит и даст совет. Заодно обсудят, у кого писюн меньше - у наркомана Топалова или у дедушки Потапа.
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