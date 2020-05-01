Певица поделилась своими бьюти-секретами.

Читай также: Вера Кекелия стала мамой: как назвали малыша

На своей страничке в Instagram певица Настя Каменских запустила марафон “Жизнь в стиле NK“, где делиться полезными советами. В это раз Настя рассказала, как оставаться красивой и ухоженной на карантине, и поделилась своими любимыми бьюти-процедурами

Пятница - день красоты и женственности. Цвет дня - розовый. И я, как и обещала, делюсь с вами самыми классными домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом, которые я использую сама!



Домашние маски для красивых волос⠀

Маска для кожи головы с алоэ и никотиновой кислотой. У кого медленно растут волосы - это находка!

Для этой маски я смешиваю одну ампулу никотиновой кислоты и одну ампулу экстракта алоэ. Все это вы можете купить в аптеке или если алоэ растет у вас дома, соскребите немного мякоти и добавьте к ник. кислоте. Втирайте в сухую кожу головы 15 минут. Оставить на 1 час и после - помойте голову как обычно.



Настя Каменских рассказала, как поддерживает красоту в домашних условиях https://www.instagram.com/kamenskux/

Маска для волос с аргановым и кокосовым маслом⠀

По желанию, можете заменить аргановое масло на масло макадамии или миндальное. Все они хорошо напитывают сухие волосы. Используйте эту маску раз в 1-2 недели. Перед нанесением смешайте оба масла и подогрейте до тёплой.Нанесите на сухие волосы, начиная от линии ушей и заверните в пищевую пленку на 2 часа. Далее дважды моем голову как обычно

Маски для лица⠀

Маска с бананом и медом

Смешайте пюре одного банана с чайной ложкой меда. Нанесите на лицо, шею и зону декольте. Оставьте на 20 минут и смойте водой.⠀

Маска с огурцом и сметаной⠀

Натрите на мелкой терке один огурец до состояния кашицы и смешайте с чайной ложкой сметаны. Нанесите и оставьте на 20 минут. Смойте водой или водой с пенкой для умывания.



Настя Каменских рассказала, как поддерживает красоту в домашних условиях https://www.instagram.com/kamenskux/

Ванночки для тела:

Классическая расслабляющая ванна

Понадобится :

50 г сухой лаванды

50г сухой ромашки

50 г сухой мяты

⠀

Смешайте все растения и залейте кипятком. Накройте крышкой и настаивайте 30 минут, затем процедите через сито. Добавьте настой в теплую ванную и окунитесь в полный релакс!

Лимонная ванна для мягкой кожи

Нарежьте дольками 3 лимона и залейте кипятком на 2 часа. Измельчите массу в блендере и пропустите через сито, чтобы остался только сок. Добавьте его в ванную.

Ранее мы писали, что Каменских записала эффектное видео.