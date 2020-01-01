Потап и Настя отпраздновали день рождения дуэта: фото

Продюсер показал забавный архивный снимок .

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1 мая Потап и его супруга Настя Каменских празднуют день рождения дуэта “Потап и Настя“, который принес обоим исполнителям славу и популярность. Об этом продюсер и певец сообщил на своей странице в Инстаграм, выложив редкую фотографию времен начала их с NK карьеры.

Каждый год в этот день мы отмечаем день рождения группы и дуэта Потап и Настя !!! 14 лет!! Именно этот дуэт положил начало ВСЕМУ, что вы слышите и видите от нас до сих пор!! Спасибо и поздравляю! - отметил артист в описании.

На фото артисты запечатлены в забавных костюмах - Настя в платье с принтом в виде арбузов, а Потап в толстовке с капюшоном, украшенной изображением огурцов. Эти же овощи приделаны к капюшону и торчат на его голове, будто кокошник.

Фолловеры остались в восторге от такого красочного фото и засыпали артистов поздравлениями и признаниями в любви.

А вот ранее Потапа затроллили в Сети за обнаженный снимок.

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