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Владимир Остапчук вызвал негатив в сети неоднозначным видео

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Оля Полякова пристыдила артиста в комментариях.
Владимир Остапчук вызвал негатив в сети неоднозначным видео
Владимир Остапчук вызвал негатив в сети неоднозначным видео
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Владимир Остапчук снова вызвал негодование в Сети. Ведущий разместил на своей странице в Инстаграм видео с женскими ногами, подогрев интерес к своей личной жизни.

В коротком ролике Владимир ритмично двигается под музыку, а вместе с ним двигаются женские ноги.

Sunday is a Leg Day - написал Остапчук в посте.

Под видео собралось немало комментариев пользователей, в числе которых оказалась и Оля Полякова. “Думаю что это жестоко...“ - написала певица.

Другие подписчики Владимира начали живо интересоваться, кому принадлежат стройные ножки, а некоторые посчитали, что по отношению к бывшей жене поступок Владимира некрасивый:

  • “Наверно пока не стоит выкладывать ноги непонятной барышни. Пока у бывшей жены боль не пройдёт или хотя бы новые отношения не будут узаконены“
  • “Вова ты дибил“
  • “Якщо чесно, пропала вся повага до вас. Залишити сім'ю, прекрасну дружину і дітей, потім виставляти ще отаке і думати, що це круто - це , як мінімум, тупо“
  • “Идиотизм“.

 К слову, ранее Владимир Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии.

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Теги: Владиммир Остапчук, ведущий, Оля Полякова
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