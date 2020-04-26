Владимир Остапчук вызвал негатив в сети неоднозначным видео

Оля Полякова пристыдила артиста в комментариях.

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Владимир Остапчук снова вызвал негодование в Сети. Ведущий разместил на своей странице в Инстаграм видео с женскими ногами, подогрев интерес к своей личной жизни.

В коротком ролике Владимир ритмично двигается под музыку, а вместе с ним двигаются женские ноги.

Sunday is a Leg Day - написал Остапчук в посте.

Под видео собралось немало комментариев пользователей, в числе которых оказалась и Оля Полякова. “Думаю что это жестоко...“ - написала певица.

Другие подписчики Владимира начали живо интересоваться, кому принадлежат стройные ножки, а некоторые посчитали, что по отношению к бывшей жене поступок Владимира некрасивый:

“Наверно пока не стоит выкладывать ноги непонятной барышни. Пока у бывшей жены боль не пройдёт или хотя бы новые отношения не будут узаконены“

“Вова ты дибил“

“Якщо чесно, пропала вся повага до вас. Залишити сім'ю, прекрасну дружину і дітей, потім виставляти ще отаке і думати, що це круто - це , як мінімум, тупо“

“Идиотизм“.

К слову, ранее Владимир Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии.

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