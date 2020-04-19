Мила Кунис и Эштон Кутчер создали собственное вино

Знаменитости объявили о новой благотворительной инициативе.

Читай также: Разделась благотворительности ради: Деми Роуз поразила пикантным снимком

Мила Кунис и Эштон Кутчер выпустили собственное вино. Звездная пара, как и многие их коллеги, не смогла остаться равнодушной к ситуации с COVID-19 в мире.

Кутчер и Кунис решили не просто перечислить средства нуждающимся организациям, а подойти к этому делу творчески - актеры выпустили “Карантинное вино“, которое с сегодняшнего дня доступно для покупки онлайн.

По словам Милы и Эштона, 100 процентов доходов от этих продаж будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America's Food Fund.

Читай также: Владимир Остапчук показал жизнь на карантине в новой видеопародии

В видео, опубликованном в Instagram, Кутчер сообщил, что идея создания такой инициативы возникла у Милы, в то время как Кунис заявила, что все-таки идея была общей. Также супруги продемонстрировали белую этикетку напитка, только со словом “Карантин“ и выражением “Пью за...“.

Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций - эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств, - поделился Эштон Кутчер.

Недавно сообщалось, что Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды собрали 128 млн долларов на борьбу с COVID-19.