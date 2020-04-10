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На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии

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Пользователи Сети нашли подтверждение слухов, что у Остапчука роман с нотариусом Кристиной.

На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии
На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который долго держал интригу по поводу своего нового романа, благодаря чему спровоцировал массу слухов в Сети, случайно “погорел“ на сущей мелочи. Из-за новых фото Владимира в Инстаграм пользователи Сети практически на 100 % уверены, что узнали, к кому ушел от жены Остапчук.

Напомним, что Владимир недавно развелся с переводчицей Еленой Войченко после почти 12 лет совместной жизни, у пары двое детей - 6-летняя Эмилия и 2-годичный Эван. Развод супругов был довольно громким - и они наговорила друг о друге массу “не самых приятных вещей“. Так, в одном из интервью Войченко отметила, что Владимир постоянно заводил романы - и ее терпение лопнуло.

Тогда-то пользователи Сети и стали искать “разлучницу“ - и даже узнали имя новой пассии.  

Под подозрением оказалась 33-летняя некая нотариус Кристина, которая активно комментировала фото Остапчука и получала комментарии в ответ. 

Однако если раньше слухи о романе были, мягко говоря, призрачными, то теперь получили реальное подтверждение. На днях Остапчук показал забавные фото со своей кухни в квартире на Новопечерских Липках, а чуть позже Кристина также добавила новый снимок, сделанный аккурат на той же кухне.

На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии
На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии
instagram.com/vova_ostapchuk

На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии
На одной кухне: Остапчук случайно рассекретил личность новой пассии
instagram.com/vova_ostapchuk

Нотариус Кристина
Нотариус Кристина
instagram.com/kristygor

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Поговаривают, что Остапчук встретил нотариуса еще прошлым летом на свадьбе, которую вел в Италии. Кристина якобы была подружкой невесты.  

К слову, несмотря на бурный роман, в карантин Владимир проводит много времени с детьми - он постоянно записывает в Сториз веселые игры и занятия с Эмилией и Эваном.

Ранее мы писали, что Остапчук разыграл подписчиков, выставив фото с Булитко. 

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Теги: Владимир Остапчук, романы звезд, любовницы звезд, развод
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Источник: IVONА bigmir)net

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