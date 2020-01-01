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Том Хэнкс поддержал мальчика по имени Корона, который страдает от буллинга

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Актер сделал необычный подарок юному поклоннику.
Том Хэнкс поддержал мальчика по имени Корона
Том Хэнкс поддержал мальчика по имени Корона
GettyImages

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Том Хэнкс ответил на письмо мальчика по имени Корона. А в качестве подарка голливудский актер отправил поклоннику печатную машинку с надписью CORONA, пишут BBC News.

8-летний австралийский ребенок в своем письме к Тому Хэнксу обратился с просьбой о поддержке. Оказалось, что в школе его дразнили “коронавирусом“ из-за его имени. Также мальчик поинтересовался о состоянии здоровья актера и его жены, которые недавно переболели COVID-19.

Хэнкс прислал ответ ребенку и направил ему печатную машинку марки «Corona», которой актер пользовался во время карантина.

Попроси взрослых показать, как она работает, чтобы написать мне письмо в ответ… Благодаря твоему письму мы с женой чувствуем себя отлично! Спасибо тебе за то, что ты настолько замечательный друг – друзья помогают друзьям чувствовать себя хорошо, когда у них проблемы, - написал Хэнкс.

Напомним, что ранее сообщалось, что Том Хэнкс с женой вернулись в Америку после лечения коронавируса.

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Теги: Том Хэнкс, актер
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