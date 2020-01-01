Кто победил в шоу "Голос країни 10": Что известно о Романе Сасанчине

26 апреля состоялся Суперфинал 10 сезона вокального шоу.

В воскресенье, 26 апреля, на телеканале 1+1 состоялся долгожданный Суперфинал юбилейного десятого сезона“Голосу країни“. Впервые за историю проекта за победу в последнем эпизоде боролись сразу двадцать конкурсантов.

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Суперфинал прошел в в диджитал-формате. А все средства, полученные от голосования зрителей, пошли на покупку защитных костюмов и респираторов для украинских врачей.

В финальном эфире вокального шоу от 26 апреля было объявлено имя победителя. Почетное звание “Голосу країни“ и квартиру в Киеве получил Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

Биография победителя “Голосу країни-10“ Романа Сасанчина:

Роман родился 1 апреля 2002 года в с. Садки Тернопольской области. Увлекся пением еще в пятилетнем возрасте. В 2013 году Сасанчин принял участие в слепых прослушиваниях 1 сезона шоу “Голос. Діти“, но не прошел в следующий тур. Несмотря на это, он стал настоящей звездой. Его засыпали письмами и подарками поклонники. А сам Министр культуры Украины пригласил его учиться во Львовскую специализированную музыкальную школу-интернат им. Соломии Крушельницкой на класс вокала. Также Сасанчин побывал во многих странах мира с гастролями со школьным коллективом.

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В 2015 году Роман вернулся на “Голос. Діти-2“ и на этот раз попал в команду Тины Кароль и даже стал победителем проекта. После триумфа на шоу он выпустил клип “Мамина зірка“. Также молодой артист выступил дуэтом с Олегом Скрипкой в дворце “Украина“, записал песню с Иваном Ганзерою и Виктором Павликом, и снялся в клипе Тины Кароль “Україна - це ти“. А сейчас он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств.

В 2020 году 18-летний Роман снова появился на сцене “Голосу“, но на этот раз в взрослом сезоне. Сначала он попал в команду Дана Балана. Но на этапе “Нокаутов, тренер принял решение отправить его домой. Однако Тина Кароль спасла Сасанчина от вылета и забрала в свою команду. А в суперфинале молодой вокалист принес своей наставнице еще одну победу.

Победитель шоу "Голос країни 10" Роман Сасанчин Скриншот

Все выступления Романа Сасанчина на шоу “Голос країни-10“:

Роман Сасанчин - “Luna tu“: выбор вслепую

Сергей Клейнис vs. Роман Сасанчин - “Не дощ“: бои

Роман Сасанчин - “Зорі запалали“: нокауты

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Роман Сасанчин - “Цвіте черешня“: финал

Роман Сасанчин - “Luna tu“: суперфінал

Как прошел Суперфинал 10 сезона “Голосу країни“ можно посмотреть здесь.

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