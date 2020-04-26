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"Голос країни-10": Смотреть Суперфинал онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, кто стал победителем юбилейного сезона вокального шоу.
"Голос країни-10": Где и когда смотреть Суперфинал онлайн
"Голос країни-10": Где и когда смотреть Суперфинал онлайн
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 26 апреля, состоялся долгожданный Суперфинал вокального шоу “Голос країни-10“. Из-за карантина канал 1+1 принял решение не проводит четвертьфиналов и полуфиналов. Таким образом в последнем эпизоде впервые за историю проекта в финале приняли участие сразу двадцать конкурсантов.

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Суперфинал прошел в в диджитал-формате. Ведущие появись на сцене как голограммы. Участники выступали в светодиодном кубе, не пересекаясь друг с другом. А тренеры вообще находились по домам. А все средства, полученные от голосования зрителей, пойдут на покупку защитных костюмов и респираторов для украинских врачей.

Кроме участников шоу, в финальном эфире “Голосу країни-10“ спели дуэтом тренеры Дан Балан и Тина Кароль. Новую композицию “Помнишь“ пары прокомментировала мама Балана - Людмила.

Суперфинал
Суперфинал "Голосу країни-10"
Скриншот

Эфир от 26 апреля начался с первого этапа, где все участники исполнили новые хиты. Так, в Суперфинале 10 сезона “Голосу країни“ выступили такие вокалисты:

Команда MONATIK: Мелен Пасса, Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Юрий Самовилов.

Команда MONATIK
Команда MONATIK
instagram.com/goloskrainy_official

Команда Dan Balan: Назар Яцишин, Индира Эдильбаева, Дарья Петрожицкая, Анастасия Балог и Мария Кондратенко.

Команда Dan Balan
Команда Dan Balan
instagram.com/goloskrainy_official

Команда ПТП и NK: Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, Виталий Окса, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица.

Команда ПТП и NK
Команда ПТП и NK
instagram.com/goloskrainy_official

Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин.

Команда Тины Кароль
Команда Тины Кароль
instagram.com/goloskrainy_official

После выступлений участников каждой команды ведущие закрывали линии для голосования и объявляли имя одного вокалиста, который набрал наибольшее количество голосов зрителей. Таким образом, во второй этап Суперфинала прошли: Сергей Асафатов из команды MONATIK, Индира Эдильбаева из команды Dan Balan, Ерлан Баибазаров из команды ПТП и NK и Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

Суперфинал
Суперфинал "Голосу країни-10"
Скриншот

Суперфинал
Суперфинал "Голосу країни-10"
Скриншот

Суперфинал
Суперфинал "Голосу країни-10"
Скриншот

Суперфинал
Суперфинал "Голосу країни-10"
Скриншот

Далее четверо суперфиналистов снова исполнили свои конкурсные композиции, с которыми они пришли на слепые прослушивания. Среди них зрители и выбрали победителя.

Так, победителем вокального шоу Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Именно он получил звания “Голос країни“. Кроме того, триумфатор выиграл квартиру в Киеве. 

Победитель
Победитель "Голосу країни-10"
Скриншот

Смотрите Суперфинал шоу “Голос країни-10“ от 26.04.2020:

Как прошел четырнадцатый выпуск шоу “Голос країни-10“ смотрите здесь.

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Теги: голос країни-10
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Источник: Ivona bigmir)net

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