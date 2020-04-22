35-летняя Алехандра Сильва родила артисту еще одного сына.

70-летний актер Ричард Гир в третий раз стал отцом - СМИ GettyImages

Всемирно известный голливудский актер Ричард Гир в 70 лет стал отцом. Супруга артиста, которая младше его на 25 лет, Алехандра Сильва родила еще одного сына. Мальчик стал вторым общим ребенком пары. Об этом сообщает HOLA.

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Как пишет издание, сейчас Ричард и Алехандра находятся на своем ранчо недалеко от Нью-Йорка. Супруги приняли решение провести там карантин.

Отметим, что у Гира есть 20-летний сын Гомер от брака с актрисой Кэри Лоуэлл, а первый совместный ребенок с нынешней супругой Алехандрой родился в феврале 2019 года. Сына назвали Александром.

Ранее Элтон Джон рассказал о соперничестве Сталлоне и Ричарда Гира из-за принцессы Дианы.

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