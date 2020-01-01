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Аферисты в сетях: дата нового сезона

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Ведущая Нового канала рассказала, когда дата премьеры новых "Аферистов в сетях", и каких мошенников она разоблачит в пятом сезоне .
Аферисты в сетях: дата нового сезона
Аферисты в сетях: дата нового сезона
пресс-служба

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30 – именно столько афер в новом сезоне раскроет Елена-Кристина Лебедь вместе со своей командой «Аферистов в сетях». А увидеть, как ведущая Нового канала выводит на чистую воду мошенников, можно будет менее чем через полтора месяца – уже 9 июня.

– Аферисты не дремлют, и с фантазией у них все хорошо, – интригует ведущая Нового канала. – Такие сценарии мутят – Спилберг нервно кашляет в углу (улыбается).

Аферы в новом сезоне будут самые разнообразные. Главной героиней одной из них, сама того не зная, стала сама ведущая проекта. Работая над новым сезоном, Елена-Кристина Лебедь случайно нашла объявления о продаже ее нижнего белья. Об этом она писала ранее на своей Instagram-странице. Но чем же закончилась история, ведущая покажет в новом сезоне «Аферистов в сетях».

Аферисты в сетях: дата нового сезона
Аферисты в сетях: дата нового сезона
пресс-служба

Но больше всего команде проекта запомнилось следующее мошенничество – оно оказалось для всех самым нервным.

– Эта была афера на кастинге в кино, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Ощущаете уровень приманки? Конечно, любая девочка хочет сниматься. А мне вдруг предложили не просто в кино, а на главную роль! А в итоге меня за секунду утрамбовали в машину и увезли в неизвестном направлении. Самым невероятным оказался финал аферы: никто не ожидал, что и они, и мы можем так ошибиться!

Смотрите новый сезон «Аферистов в сетях» уже 9 июня на Новом канале.

Ранее мы писали, какое желание Сергея Притулы не исполнилось из-за карантина. 

 

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Теги: Аферисты в сетях
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