Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Желание Сергея Притулы не исполнилось из-за карантина

Комментариев: 0
Режим самоизоляции заставил многих из нас поменять планы. Особенно непривычно сидеть дома ведущему Нового канала.
Желание Сергея Притулы не исполнилось из-за карантина
Желание Сергея Притулы не исполнилось из-за карантина
пресс-служба

Читай также: ТЕСТ: Узнаете ли вы украинских звезд в масках?

Сергей признался, что давно хотел похудеть. В бешеном режиме гастролей и съемок сбросить лишние кило – раз плюнуть. Но теперь, когда все сидят по домам, эту задачу выполнить не так-то легко. Без дополнительной нагрузки не обойтись, ведь на карантине легче набрать вес, чем потерять его.

 – На початку цього року я зробив лист бажань на 2020-й, у ньому десь півтора десятка пунктів – must have, – объясняет ведущий. – Частково я їх виконав, а частково карантин мені завадив. Сподіваюся, що до кінця року все зроблю. Насамперед є таке бажання – скинути 15 кг, і я йшов до цього, але почався карантин, і набрав три (сміється).

Желание Сергея Притулы не исполнилось из-за карантина
Желание Сергея Притулы не исполнилось из-за карантина
пресс-служба

Тем не менее, Притула нашел и плюсы в новом графике. Теперь у него появилось больше времени для занятий физическими упражнениями.

– Хай там як, а карантин пішов на користь, – признается Сергей. – Бо до цього графік був занадто напружений: то гастролі, то зйомки. Іноді вдавалося це поєднати зі спортом. Бувало, що ми з хлопцями відпрацювали концерт, потім зранку прокинулися, і поки хтось ще спить або виходить на сніданок, ми вже у спортзалі тягаємо залізо. Після того, як зламав ногу влітку, зі спортом довелося підв’язати. Але зараз я повернувся до регулярних занять, і сподіваюся, що найближчим часом вдасться надолужити згаяне.

Сергей призывает всех поддерживать режим самоизоляции и присоединиться к флешмобу Нового канала #залишайсявдома.

Ранее мы писали, что Сергей Притула рассказал о любимых странах. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Сергей Притула
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь