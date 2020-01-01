Оля Полякова поздравила с Пасхой эффектным фото
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Оля Полякова одна из первых украинских селебрити поздравила фолловеров с праздником Пасхи. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала эффектное семейное фото.
На снимке Полякова и две ее дочери Мария и Алиса запечатлены в элегантных нарядах ярких цветов, а на головах у них красуются шляпы необычных форм. Все трое выглядят как члены настоящей королевской семьи.
Отметим, что этот кадр был сделан ранее в рамках фотосессии для одного из украинских глянцев.
Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи, - подписала Полякова фотокарточку.
Ранее украинские звезды рассказали, как встретят Пасху.
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