Леся Никитюк показала пасхальный лук: фото

Ведущая показала, как проводит время на изоляции.

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк снова удивила фанатов забавным образом. Артистка показала, как проводит время на карантине и на этот раз она похвасталась праздничным луком.

Так, в своем Инстаграм Леся разместила фото, для которого позировала одетая в одежду из шкафа своей мамы. В частности, она надела шапку-ушанку, кофточку с бантиком и дубленку с мехом на рукавах и воротнике.

И что надеть на Пасху? В маминых шкафах только такое, – подписала снимок Леся.

Недавно Сергей Притула позабавил Сеть новыми снимками с дочерью.

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