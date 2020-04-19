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Леся Никитюк показала пасхальный лук: фото

Комментариев: 3
Ведущая показала, как проводит время на изоляции.
Леся Никитюк показала пасхальный лук: фото
Леся Никитюк показала пасхальный лук: фото
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк снова удивила фанатов забавным образом. Артистка показала, как проводит время на карантине и на этот раз она похвасталась праздничным луком.

Так, в своем Инстаграм Леся разместила фото, для которого позировала одетая в одежду из шкафа своей мамы. В частности, она надела шапку-ушанку, кофточку с бантиком и дубленку с мехом на рукавах и воротнике.

И что надеть на Пасху? В маминых шкафах только такое, – подписала снимок Леся.

 

Недавно Сергей Притула позабавил Сеть новыми снимками с дочерью.

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Теги: Леся Никитюк, ведущая, карантин
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.04.2020, 11:11
Оценка:  0
гость
Каму это интересно?!
гость  (аноним)  19.04.2020, 11:01
Оценка:  0
гость
Проблевался луком, спаибо.
гость  (аноним)  19.04.2020, 10:52
Оценка:  0
гость
"Праздничным ЛУКОМ"? Это, типа зелёным? Или пореем? Или репчатым? Я, конечно, прикалываюсь. Но КАК ЗВУЧИТ наша ридна мова: "ПРАЗДНИЧНЫЙ ЛУК"! Шедеврально.
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