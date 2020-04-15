Ведущий показал, как проводит карантин с 2-летней Соломией.

Украинский телеведущий, звезда проектов “Кто зверху?“ и СуперИнтуиция“ Сергей Притула порадовал подписчиков забавной семейной фотографией. 38-летний артист показал, как проводит карантин с маленькой дочерью.

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Так, на своей странице в Инстаграм звездный отец признался, что 2-летняя Соломия совсем не волнуется по поводу карантина, ведь даже, сидя дома, она может найти себе развлечение. В качестве доказательства Сергей опубликовал снимок, где его дочь позирует вверх тормашками.

“Карантин догори дригом;)))!!! Соломія Сергіївна взагалі не переймається тим, що ми #сидимовдома, її все влаштовує;))))!!!“, - подписал кадры Притула.

Сергей Притула позабавил Сеть новыми снимками с дочерью Скриншот

Сергей Притула позабавил Сеть новыми снимками с дочерью Скриншот

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк и Сергей Притула онлайн выясняют, кто круче.

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