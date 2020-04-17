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Группа "MBAND" распалась после 5 лет совместного творчества

Комментариев: 2
Исполнители знаменитого хита "Она вернется" отправятся в сольное плаванье.
Группа "MBAND" распалась после 5 лет совместного творчества
Группа "MBAND" распалась после 5 лет совместного творчества
instagram.com/mband.official

В четверг, 16 апреля, продюсерский центр Meladze Music объявил о распаде группы “MBAND“. Все частники коллектива - Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра начнут сольную карьеру.

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О прекращении существования “MBAND“ сообщается на официальной странице группы в Инстаграм. Отметим, что коллектив был создан на проекте “Хочу к Меладзе“ в 2014 году. А самой популярной песней бойз-бэнда остается их самый первый сингл “Она вернется“.

“Год за годом, хит за хитом, награда за наградой - MBAND очень быстро доказали право быть, а не казаться. Молодые, талантливые и дерзкие музыканты сводили с ума миллионы поклонниц со всего СНГ. Но пришло время двигаться дальше. Теперь официально. Продюсерский центр Meladze Music сообщает: Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артём Пиндюра начинают сольную карьеру. Каждый - свою“, - говорится в публикации.

Группа
Группа "MBAND" распалась после 5 лет совместного творчества
Скриншот

MBAND “Она вернeтся“ - слушать песню онлайн:

Ранее о распаде объявила группа “Время и Стекло“.

 

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Теги: MBAND, Константин Меладзе
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Haiduk    17.04.2020, 15:10
Оценка:  0
Haiduk
Да какие награды- в России местные в основном, не видел чтобы концерты давали,группа для кабаков, саун, также как сейчас и ВИА ГРА стала- чтобы петь на ёлках в Москве под фонограмму.
John*B    17.04.2020, 14:41
Оценка:  0
John*B
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