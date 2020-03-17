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Эми Шумер официально поменяла имя годовалого сына: В чем причина

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Актриса заявила, что полное имя малыша было созвучным с "непристойным" словом.
Эми Шумер официально поменяла имя годовалого сына: В чем причина
Эми Шумер официально поменяла имя годовалого сына: В чем причина
GettyImages

Известная американская комедийная актриса и продюсер Эми Шумер и ее супруг, шеф-повар Крис Фишер официально поменяли имя сына, который появился на свет в мае 2019 года.

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Об таком решении 38-летняя артистка рассказала во время записи подкаста “3 Girls, 1 Keith“. По словам Эми, она и ее муж не сразу заметили, что имя Джин Эттелл (Gene Attell) созвучно с непристойным словом genital (“генитальный“).

“Ребята, вы знаете, что мы официально поменяли имя нашего сына Джина? Теперь его зовут Джин Дэвид Фишер. Прежде его вторым именем было Эттелл, но мы с мужем поняли, что случайно назвали сына генитальным“, - призналась Шумер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nailing it

Допис, поширений користувачем @ amyschumer

Напомним, ранее актриса Эми Шумер показала последствия процедуры ЭКО.

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Теги: Эми Шумер
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Источник: Ivona bigmir)net

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