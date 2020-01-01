Актриса Эми Шумер показала последствия процедуры ЭКО
Актриса Эми Шумер, которая в мае минувшего года стала мамой, показала последствия процедуры ЭКО. Звезда опубликовала в своем блоге фотографию, которая обеспокоила ее поклонников.
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Спустя 8 месяцев после родов, комедийная актриса Эми Шумер решилась на процедуру искусственного оплодотворения. Со слов 38-летней теле-дивы, она уже неделю как находится в процессе экстракорпорального оплодотворения.
В своем блоге Эми Шумер показала последствия ЭКО и попросила у фолловеров совета.
У меня целая неделя в ЭКО, и я чувствую себя действительно подавленной и эмоциональной. Если кто-то прошел через это, и если у вас есть какой-либо совет или вы не против поделиться своим опытом со мной, пожалуйста, сделайте это, мой номер в био, - написала артистка.
На снимке живот артистки весь в послеоперационных гематомах.
Знаменитость уже поддержали звездные коллеги: певица Селена Гомес, plus-size-модель Тесс Холлидей, журналистка Кэти Курик и другие.
Напомним, что звезда сериала “Карточный домик“ Кейт Мара родила первенца.
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