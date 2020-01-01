Девушка Илона Маска подтвердила беременность (фото)

31-летняя Граймс опубликовала новое фото с округлым животом.

Возлюбленная Илона Маска, канадская певица Клэр Буше, она же Граймс, накануне спровоцировала слухи о своей беременности откровенным фото. Спустя сутки девушка подтвердила то, что ждет ребенка.

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Так, в социальной сети Граймс опубликовала новый снимок, на котором она предстала в черном платье с белыми вставками, оголив большой живот. Кадр звезда по-прежнему оставила без всяких объяснений.

Граймс Twitter

А вот бойфренд певицы директор директор SpaceX и основатель компании Teslа, не обошел публикацию стороной и оставил под твитом комментарий, который похож на формулу: “x is y“. Пользователи сети приняли это за намек на пол будущего ребенка.

Отметим, что изобретатель Илон Маск станет отцом в шестой раз.

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