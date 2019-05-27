Звезда сериала "Карточный домик" Кейт Мара родила первенца

36-летняя актриса Кейт Мара впервые стала мамой.

36-летняя американская актриса Кейт Мара и ее муж, 33-летний британский актер Джейми Белл впервые стали родителями. У пары родилась дочь. Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась на своей странице в Instagram.

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Кейт Мара решила пока что не показывать лицо ребенка. Поэтому она опубликовала снимок, на котором можно увидеть только маленькие ножки первенца.

В подписи к фото, артистка рассказала, что малышка появилась на свет несколько недель назад, в начале мая 2019 года. При этом звезда точную дату рождения дочери не назвала, так же как и ее имя.

“Несколько недель назад у нас родился ребенок. Вот его ножки“, – лаконично написала Кейт Мара.

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Отметим, что Кейт Мара и Джейми Белл познакомились в 2014 году на съемках фильма “Фантастическая четверка“. Пара сыграла свадьбу 17 июля 2017 года. Белл ранее уже был женат. От предыдущего брака с актрисой Эван Рэйчел Вуд у артиста есть 5-летний сын.

Напомним, ранее актриса Эми Шумер впервые стала мамой.