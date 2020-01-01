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Alyosha & Vlad Darwin презентуют ремикс на песню "Торнадо"

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Дуэт Alyosha & Vlad Darwin предстали в новом звучании. Премьера "Торнадо" - Midnight Daddies remix!
Alyosha & Vlad Darwin презентуют ремикс на песню "Торнадо"
Alyosha & Vlad Darwin презентуют ремикс на песню "Торнадо"
пресс-служба

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin предстали в новом звучании. Их песни «Ти найкраща», «Пірнай», «Торнадо» и другие – безоговорочные хиты для тысяч людей. Дуэт певца и композитора Vlad Darwin и певицы Alyosha презентует новую версию песни «Торнадо» в стиле синтвейв.

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Создатели ремикса – тандем диджеев и саундпродюсеров Midnight Daddies, прокомментировали новую коллаборацию так:

«Когда слушаешь песню «Торнадо», то сразу возникают какие-то параллели с нынешней ситуацией. Понятно, что эта песня была написана задолго до карантина, но сейчас она как никогда актуальна: «Выкинь телефон, и хоть торнадо за окном, давай любить друг друга». То есть независимо от ситуации в мире, нужно уделять время любимым людям, и беречь друг друга».

Ремикс от Midnight Daddies вдохновил Vlad Darwin на дальнейшие эксперименты в танцевальной музыке.

 «Песня в обработке от тандема Midnight Daddies приобрела новое, еще более энергичное настроение. Я рекомендую всем добавить этот микс в плейлисты для домашних фитнес-тренировок, особенно если вы тренируетесь вместе в любимым человеком. А тем временем мы с Alyosha готовим для слушателей ещё несколько зажигательных миксов!» – поделился Vlad Darwin.

Слушать Alyosha & Vlad Darwin - Торнадо (Midnight Daddies remix):

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Как и все, Alyosha & Vlad Darwin проводят время дома со своими семьями на карантине. Выступления, совместный всеукраинский тур и съемки перенесены. Хотя, только за последние несколько месяцев творческий тандем Alyosha & Vlad Darwin выпустили совместный альбом «Золота середина», презентовали клипы на песни «Пірнай» и «Торнадо», с аншлагом прошел их большой концерт в столице в Октябрьском дворце.

 «Весна - время расцвета природы и рождения новых идей для больших свершений. Она вдохновила нас на новое звучание вашего любимого трека. Я уже вижу, как он вдохновляет  вас на приятное, и поднимает настроение на время, когда есть возможность выбросить телефон с плохими новостями и не переставать надеяться!» – прокомментировала певица Alyosha.

Напомним, что клип «Торнадо» был отснят в пустыне Арабских Эмиратов и получил массу положительных отзывов у зрителей.

Напомним, ранее Alyosha намекнула на третью беременность.

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Теги: Vlad Darwin, Alyosha
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Источник: Ivona bigmir)net

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