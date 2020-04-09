Популярный телеведущий поделился секретами, как лучше понять собственного ребенка .

#татонакарантині: Михаил Присяжнюк поделился лайфхаками, чем занять детей на карантине Пресс-служба

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В рамках уникального спецпроекта #татонакарантині в прямом эфире Инстаграм-аккаунта СТБ Дмитрий Карпачев ежедневно общается со звездными папами, узнает их лайфхаки в воспитании детей и делится своими. Гостем эфира стал ведущий остросоциального ток-шоу “Один за всех“ Михаил Присяжнюк. Отец двоих детей поделился двумя лайфхаками, как сделать карантин с детьми позитивным и полезным.

#татонакарантині: Михаил Присяжнюк поделился лайфхаками, чем занять детей на карантине Пресс-служба

Карантин – новый опыт не только для родителей, но и для детей. Кроме того, это и новый стресс. По словам Михаила, его старший сын Ваня за день получает много информации в сети, в том числе непроверенной. Поэтому звездный папа ввел традицию – каждый вечер обсуждать с сыном, что он узнал за сегодня, и сразу развенчивать мифы. Дмитрий Карпачев поддержал такое решение и призвал к этому читателей!

Ежевечерний разбор того, что ребенок узнал за день из интернета – это здорово. Это сближает родителей и детей, помогает лучше понять происходящее с ребенком. Если ваш ребенок еще не мониторит информационное пространство, в силу возраста или интереса, вы можете обсудить, в какие игры он сегодня играл, что было интересного. Но ключевое – делать это ежедневно. Это хорошая традиция, - комментирует Дмитрий Карпачев.

#татонакарантині: Михаил Присяжнюк поделился лайфхаками, чем занять детей на карантине Пресс-служба

Второй лайфхак от Михаила – увлечь детей необычным процессом.

Мы с Ваней успели сделать все по дому: где-то плиточка отвалилась, где-то нужно было кусочек деревяшки приклеить, где-то подкрутить. С Машей перечитали уйму книжек, перед сном с детками начали читать детскую Библию. А еще Ваня с Машей предложили мне, пока нет съемок, отрастить бороду и усы (улыбается). Сначала я отреагировал не очень, терпеть не могу бороду, но потом превратил это в лайфхак. Дети каждое утро прибегали ко мне, чтобы посмотреть на нее, как она подросла. Они забывали о карантине и просто радовались. Но потом прочли в СМИ, что, якобы, борода увеличивает шансы заболеть коронавирусом, и сразу же в панике попросили меня сбрить ее. Я их успокоил, бороду сбрил и оставил еще на неделю усы – это было прикольно, - делится телеведущий.

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#татонакарантині: Михаил Присяжнюк поделился лайфхаками, чем занять детей на карантине Пресс-служба

Дмитрий Карпачев отметил, что идея отличная, но подойдет не всем. Не каждый папа готов отращивать бороду. Тем не менее, смотреть, как что-то развивается и растет – полезно и интересно. Поэтому, как вариант, можно заказать чашку Петри и выращивать там бактерии, культуры. Можно завести бонсай. Привлекать внимание детей к чему-то новому – это отличный способ скрасить карантин.

Дмитрий Карпачев пресс-служба

Узнайте еще больше ценных советов о воспитании детей. Смотрите прямые эфиры Дмитрия Карпачева со звездными папами в Инстаграм-аккаунте СТБ (@stbua) с 6 по 10 апреля в прямом эфире.

График эфиров:

8 апреля, 20:45 – Евгений Сморигин;

9 апреля, 20:45 – Григорий Решетник;

10 апреля, 18:00 – Сергей Притула.

Ранее мы писали, что Притула рассмешил Сеть карантинным видео с сыном.

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