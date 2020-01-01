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Комаров раскроет секрет прочности Великой Китайской стены

Спецтема: ТВ и телешоу
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Дмитрий Комаров научит зрителей готовить утку по-пекински по уникальному 700-летнему рецепту и покажет изнанку главной туристической достопримечательности Поднебесной .

Комаров побывает на грандиозном военном параде в Пекине и раскроет секрет Великой Китайской стены
Комаров побывает на грандиозном военном параде в Пекине и раскроет секрет Великой Китайской стены
Пресс-служба

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В новой серии тревел-шоу «Мир наизнанку», которая выйдет уже сегодня в 22.45 на канале «1+1», путешественник Дмитрий Комаров побывает на крупнейшем параде в истории Поднебесной и попробует на вкус самое легендарное китайское блюдо. 

Продолжая свое увлекательное путешествие по Китаю, команда «Мира наизнанку» попадет в Пекин на грандиозное празднование 70-летия создания Китайской Народной Республики. День основания КНР -  важное событие для всей страны, в честь которого власти устраивают крупнейшие парады в истории государства.

На центральной площади Пекина в этот день собирается до 100 тысяч человек, 15 тысяч солдат, 580 образцов военной техники, 160 самолетов и вертолетов. Здесь Дмитрий Комаров покажет украинским зрителям главный авиационный номер грандиозного парада, а также попадет на удивительное вечернее шоу салютов.

Комаров побывает на грандиозном военном параде в Пекине и раскроет секрет Великой Китайской стены
Комаров побывает на грандиозном военном параде в Пекине и раскроет секрет Великой Китайской стены
Пресс-служба

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В Пекине «Мир наизнанку» ждет еще одно приключение, но уже гастрономическое. Для того, чтобы попробовать главную кулинарную фишку Поднебесной, путешественники отправится на поиски ресторана, в котором готовят лучшую в мире утку по-пекински. Владельцы этого небольшого заведения являются единственными хранителями древнего рецепта - именно по нему блюдо готовили для самого императора.

По традиции программы, Дмитрий Комаров побывает на кухне легендарного ресторана и своими руками попробует приготовить утку по 700-летнему рецепту. Ведущий тревел-шоу раскроет секреты местных поваров, как они превращают обычное блюдо в настоящий деликатес. И поделится этими необычными техниками приготовления со всеми зрителями.

Я действительно себя чувствую каким-то императором, потому что такое богатство вкуса сложно себе представить! И это не имеет ничего общего с тем, что привыкли есть мы - курицей или уткой. Это просто фантастика, такого не попробуешь больше нигде! - поделится впечатлениями после дегустации Дмитрий Комаров.

Комаров побывает на грандиозном военном параде в Пекине и раскроет секрет Великой Китайской стены
Комаров побывает на грандиозном военном параде в Пекине и раскроет секрет Великой Китайской стены
Пресс-служба

Кроме того, в новом выпуске «Мир наизнанку» отправится в туристическую мекку Поднебесной - на Великую Китайскую стену. А также узнает, что такое «золотая неделя» для миллиардного населения китайцев.

Ранее мы писали, что Комаров признался, чем его кормит Александра Кучеренко. 

 

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Теги: Дмитрий Комаров, Мир наизнанку, Китай
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Источник: IVONА bigmir)net

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