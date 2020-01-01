Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Только в маске": Комаров перечислил правила, которые соблюдает в карантин

Комментариев: 0
Путешественник отметил, что обрабатывает руки дезинфектором и сразу же надевает сменную одежду по возвращении домой .

"Только в маске": Комаров перечислил правила, которые соблюдает в карантин
facebook.com/1plus1.DmitroKomarov

Читай также: Дмитрий Комаров в Китае познакомится с охотниками за медузами и попробует необычный деликатес

Ведущий популярной телепередачи “Мир наизнанку“ на канале “1+1“, путешественник Дмитрий Комаров показал, в каком виде выходит на улицу во время карантина. На своей странице в Фейсбук ведущий разместил фото, на котором позирует в респираторе и перчатках.

Сходил за хлебушком, называется, – подписал он фото. 

Снимок Комаров дополнил постом с правилами, которые строго соблюдает, выходя на улицу.

Так, Комаров отметил, что покидает дом только в случае крайней необходимости, всегда надевает маску и перчатки, а после контакта с предметами, которые могут быть источником инфекции, например, кнопкой лифта, обрабатывает руки спиртовым раствором.

После контакта с наличными тоже протираем руки. С курьером общаемся в маске, – отметил ведущий. 

Вернувшись домой, Дмитрий сразу же переодевается и обрабатывает экран телефона  и дверные ручки. 


Верхнюю одежду необходимо отправить в стирку или сложить в отдельный шкаф. В обуви по квартире не ходить – это так, на всякий случай. Телефон, ключи и дверные ручки нужно протереть спиртосодержащим средством, – порекомендовал путешественник. 

Все продукты из супермаркета, упакованные в коробки и бутылки, Комаров обрабатывает дезинфектором, а фрукты и овощи тщательно моет.


 

Читай также: Давайте слышать!: Ведущая "Орел и решка" поразила Сеть постом о коронавирусе

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции, получившей название COVID-19, началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией.

На 24 марта, по данным независимого американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире составляет более 383 тыс., количество летальных случаев - 16 тыс. 

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров признался, чем его кормит жена.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дмитрий Комаров, карантин, коронавирус, маска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь