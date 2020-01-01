Путешественник отметил, что обрабатывает руки дезинфектором и сразу же надевает сменную одежду по возвращении домой .

"Только в маске": Комаров перечислил правила, которые соблюдает в карантин facebook.com/1plus1.DmitroKomarov

Читай также: Дмитрий Комаров в Китае познакомится с охотниками за медузами и попробует необычный деликатес

Ведущий популярной телепередачи “Мир наизнанку“ на канале “1+1“, путешественник Дмитрий Комаров показал, в каком виде выходит на улицу во время карантина. На своей странице в Фейсбук ведущий разместил фото, на котором позирует в респираторе и перчатках.

Сходил за хлебушком, называется, – подписал он фото.

Снимок Комаров дополнил постом с правилами, которые строго соблюдает, выходя на улицу.

Так, Комаров отметил, что покидает дом только в случае крайней необходимости, всегда надевает маску и перчатки, а после контакта с предметами, которые могут быть источником инфекции, например, кнопкой лифта, обрабатывает руки спиртовым раствором.

После контакта с наличными тоже протираем руки. С курьером общаемся в маске, – отметил ведущий.

Вернувшись домой, Дмитрий сразу же переодевается и обрабатывает экран телефона и дверные ручки.



Верхнюю одежду необходимо отправить в стирку или сложить в отдельный шкаф. В обуви по квартире не ходить – это так, на всякий случай. Телефон, ключи и дверные ручки нужно протереть спиртосодержащим средством, – порекомендовал путешественник.

Все продукты из супермаркета, упакованные в коробки и бутылки, Комаров обрабатывает дезинфектором, а фрукты и овощи тщательно моет.





Читай также: Давайте слышать!: Ведущая "Орел и решка" поразила Сеть постом о коронавирусе

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции, получившей название COVID-19, началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией.

На 24 марта, по данным независимого американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире составляет более 383 тыс., количество летальных случаев - 16 тыс.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров признался, чем его кормит жена.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.