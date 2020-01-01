Сериал "У каждого своя ложь" выходит с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.

Младшему актеру всего месяц: 6 фактов о сериале "У каждого своя ложь" Пресс-служба

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На СТБ состоялась премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» производства IVORY films. С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ зрители будут следить за судьбой Лизы Лапшиной. Размеренная жизнь героини кардинально меняется после загадочного исчезновения супруга.

Младшему актеру всего месяц: 6 фактов о сериале "У каждого своя ложь" Пресс-служба

Сериал увлечет зрителей интригующим сюжетом и не только!

1. Мелодраму снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко. Его фильмография насчитывает более 30 режиссерских работ, и со многими вы наверняка знакомы!

2. Это удивительная история и необычный сценарий. У каждого героя сериала не только своя правда, но и своя ложь. Актеры проходят интересную трансформацию, которая увлечет зрителей.

Младшему актеру всего месяц: 6 фактов о сериале "У каждого своя ложь" Пресс-служба

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3. Младшему актеру был всего месяц! Также в сериале снялся годовалый малыш.

4. Один из курьезов на площадке произошел в бассейне. «В него во время работы упал оператор. Но упал таким образом, что сам пошел под воду, а камера осталась наверху», - вспоминает режиссер.

Младшему актеру всего месяц: 6 фактов о сериале "У каждого своя ложь" Пресс-служба

5. Зачастую главные герои – мужчина и женщина, но в этой истории – две женщины.

6. Великолепный состав актеров! Ольга Павловец, Дмитрий Пчела, Анастасия Чепелюк, Сергей Радченко, Ирина Калашникова, Игорь Рубашкин, Анастасия Матешко, Виталий Салий, Тимур Ибраимов и другие.

Младшему актеру всего месяц: 6 фактов о сериале "У каждого своя ложь" Пресс-служба

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