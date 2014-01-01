Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Спіймати Кайдаша": будет ли продолжение?

Комментариев: 0
Сценарист Наталка Ворожбит прокомментировала финал сериала.
"Спіймати Кайдаша": будет ли продолжение?
"Спіймати Кайдаша": будет ли продолжение?
пресс-служба

Вчера на телеканале СТБ закончился 12-серийный проект “Спіймати Кайдаша“ по повести Ивана Нечуй-Левицкого “Кайдашевая семья“. Сценаристом и шоураннером проекта стала известный украинский драматург Наталка Ворожбит. Это ее первая работа в качестве шоураннера. Сериал вызвал невероятный резонанс, высокие рейтинги и абсолютную любовь зрителей.

Читай также: “Спіймати Кайдаша“: Шоураннер Наталка Ворожбит снялась в сериале

Многие зрители спрашивают, будет ли второй сезон такой захватывающей истории. В сети даже начали помогать авторам и придумывают свои варианты продолжения сериала. Сценарист Наталка Ворожбит объясняет, почему финал сериала немного отличается от книги, и нужно ли продолжение.

"Спіймати Кайдаша"
пресс-служба

“Якби я вірила, що Кайдаші помиряться – я б не взялася за цю історію. Вона мене зачепила саме тим, що минуло 150 років з написання цього твору, а Кайдаші й досі лаються, ділять курей і не вміють домовлятися з самими близькими людьми. І для них не важливо – засохла груша чи вродила – вони завжди через неї сваритимуться. Тому я не хотіла нікого заспокоювати щасливим фіналом, я хотіла заставити глядачів думати і писати в голові власний сценарій – як зробити так, щоб усі помирились.  І втілювати цей сценарій у власне життя. І який може буте щасливий фінал, якщо по історії 2014 рік і попереду стільки болю і втрат.  Глядачі – не діти, яких треба заспокоювати мультиками, щоб вона краще засинали. Глядачі – відповідальні громадяни нашої країни і хочеться, щоб вони за неї вболівали і замислювалися над власною роллю в її історії. Але надія звичайно є – в фіналі щасливі  діти йдуть разом вгору їсти дичку, поки нещасні дорослі ділять ті нещасні груші“, - комментирует автор сценария и шоураннер Наталка Ворожбит

Читай также: “Спіймати Кайдаша“: Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже

Напомним, в 2018 году проект выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку.

"Спіймати Кайдаша"
пресс-служба

Главные роли сыграли: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская, Игорь Назаров, Елена Галл-Савальская, Нина Набока, Кристина Федорак и другие.

Ранее стала известна дата выхода сериала “Доктор Вера“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Спіймати Кайдаша
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь