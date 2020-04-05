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Эмили Ратаковски показала откровенное фото с возлюбленным

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Модель позировала обнаженной в объятиях мужа.
Эмили Ратаковски показала откровенное фото с возлюбленным
Эмили Ратаковски показала откровенное фото с возлюбленным
Instagram

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Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски снова решила побаловать своих поклонников пикантным снимком. В Инстаграм девушка опубликовала архивное фото, которое набрало более 2 миллионов лайков.

Так, на черно-белом фото Эмили позирует в ванной полностью обнаженная в объятиях своего мужа, киноактера Себастьяна МакКларда. 

Наш карантин выглядит не так (мы в основном ходим в толстовках с капюшонами). Это было через 6 месяцев после нашей свадьбы, лето 2018-го, – написала Ратаковски.

 

Ранее другая известная модель Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника.

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Теги: Эмили Ратаковски, модель, фото
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Комментариев (2)
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