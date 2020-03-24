Алина Астровская написала, что во время эпидемии коронавируса людям стоит быть добрее и внимательнее друг к другу .

Давайте слышать!: Ведущая "Орел и решка" поразила Сеть постом о коронавирусе instagram.com/alina_astrovskaya_

Читай также: Арнольд Шварценеггер показал, чем занимается на карантине

Ведущая тревел-проекта “Орел и решка“ Алина Астровская написала трогательный пост об эпидемии коронавируса. В Инстаграм телеведущая поразмыслила над тем, что в страшный период пандемии люди стали ближе друг к другу и объединились в общем порыве делать добро.

Также Алина отметила, что события, которые сейчас происходят с планетой, переформатировали и ее, помогая понять, что такое настоящее счастье.

Сегодня, нет чужих! Переживая общую #перестройку (назову это так), сразу замечаешь как мы близки! И нет границ!!!! У нас тут всё общее 🌏 И когда горит Австралия- это касается всех, так же как и выхлопы в атмосферу и плевать, что лично у вас, возможно нет машины! #касаетсякаждого

В моменты кризиса, есть особенная возможность понять свои приоритеты в жизни! Ты острее воспринимаешь ВСЁ, что происходит вокруг и важно отделить зёрна от плевел. Начать жить чище во всех отношениях! Экологичнее к себе и миру! Читай также: Ходит дома нагишом: Эмили Ратаковски показала свой look в карантин Лично я замечала этот удушающий вещизм, чрезмерное потребление своих ресурсов и природы! Ловила себя на свалке в голове из каши событий, желаний и тревог! Смотрела, все эти года в путешествиях, как мы совершаем одни и те же ошибки, хотя верим в разное и говорим на разных языках.

Нужно ли нам так много на самом деле?! И сколько вообще для счастья-то хватит?!

Гонкаааа! «Итоги года», «Мой план на день из 25 заданий», страх #неуспеть! Оценки, суждения, убеждения....выдооох! - написала Астровская.

Читай также: Самый лучший: Ведущая "Орла и решки" умилила Сеть чувственным фото с любимым

Завершая свой эмоциональный пост, телеведущая призвала подписчиков больше “слышать“ ближних и помогать по мере возможности всем нуждающимся:

Давайте слышать!

И я не про постоянный поток новостей и паники, это понятное дело нас не обойдёт!

Сопереживаю семьям, которые столкнулась с вирусом и кризисом, это тронуло абсолютно каждого!

Давайте будем милосерднее и внимательнее, просить и делиться- сейчас #важно!

Возможно кому-то нужна буханка хлеба, а другому просто доброе слово!

Сковывает это незнание #ачтодальше?, понимаю! И стараюсь думать о том, что полезного могу сделать для себя и других сейчас 🙌🏻 маленькими шажочками и пробами, без критической шкалы!

Напишите из какого вы города и чем занимаетесь 🙌🏻 вдруг среди моих подписчиков есть ваши единомышленники!#верю ❤️ #вместе, - написала Алина.

По поводу новых выпусков Орла и решки - телеведущая отметила. что их сняли заранее и они будут выходить без перебоев.

Как вы понимаете, сейчас @orelireshka_official как и все на карантине!

Самая свободолюбивая из всех возможных компаний, создающая контент эмоций и впечатлений #напаузе

Но как много мы успели снять, чтобы сейчас каждый в полной осознанности, посмотрел на настоящее богатство, которое есть у человечества- наша Земля! 🌍 - написала Астровская.

Давайте слышать!: Ведущая "Орел и решка" поразила Сеть постом о коронавирусе instagram.com/alina_astrovskaya_

Ранее мы писали, что Алина Астровская показала, как проводит медовый месяц в карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.