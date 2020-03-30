Модель позировала в стингах и подтяжках для чулков .

Жарковато стало: Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз, которая не так давно обещала отвлечь подписчиков от новостей о коронавирусе, показав почти обнаженную грудь, похоже, продолжает помогать впечатлительным фолловерам.

Так, на новом фото, которое фигуристая красотка добавила в Инстаграм, она позирует, стоя около холодильника в эротическом белье малинового цвета. Девушка стоит спиной к камере, демонстрируя округлые ягодицы, на которые свисают подтяжки для чулков. Волосы красотки завиты в крупные локоны.

Когда единственное, что стоит на повестке дня, - это возвращаться к холодильнику, - пошутила Деми.

Жарковато стало: Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника instagram.com/demirosemawby

Несмотря на то, что Деми сообщила подписчикам, что регулярно подъедает в карантин, что-то нам подсказывает, что идеальная фигура девушки говорит об обратном. Или фигуристая красотка чаще все-таки тренирует, чем бегает к холодильнику?

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