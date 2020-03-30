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Жарковато стало: Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника

Комментариев: 1
Модель позировала в стингах и подтяжках для чулков .

Жарковато стало: Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника
Жарковато стало: Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника
instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз, которая не так давно обещала отвлечь подписчиков от новостей о коронавирусе, показав почти обнаженную грудь, похоже, продолжает помогать впечатлительным фолловерам.

Так, на новом фото, которое фигуристая красотка добавила в Инстаграм, она позирует, стоя около холодильника в эротическом белье малинового цвета. Девушка стоит спиной к камере, демонстрируя округлые ягодицы, на которые свисают подтяжки для чулков. Волосы красотки завиты в крупные локоны.

Когда единственное, что стоит на повестке дня, - это возвращаться к холодильнику, - пошутила Деми.

Жарковато стало: Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника
Жарковато стало: Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника
instagram.com/demirosemawby

Несмотря на то, что Деми сообщила подписчикам, что регулярно подъедает в карантин, что-то нам подсказывает, что идеальная фигура девушки говорит об обратном. Или фигуристая красотка чаще все-таки тренирует, чем бегает к холодильнику?

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной.

 

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Теги: Деми Роуз, фото в белье, обнаженное фото звезд, модель, карантин, холодильник
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.03.2020, 17:47
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гость
Вот в каком виде бабы должны сидеть в карантине! Все, у кого есть щель между ног, присоединяйтесь!
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