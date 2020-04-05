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Наталка Карпа рассказала, как оберегает первенца от коронавируса

Комментариев: 1
26 декабря певица впервые стала мамой.
Наталка Карпа рассказала, как оберегает первенца от коронавируса
Наталка Карпа рассказала, как оберегает первенца от коронавируса
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Украинская певица Наталка Карпа ответственно придерживается карантина, так как в декабре она родила своего первенца. Певица рассказала, как оберегает свою дочь от опасной инфекции.

По словам Карпы, придя домой с улицы, она снимает все и идет в душ. Лишь после этого позволяет себе приблизиться к дочери. 

Никаких совместных походов в магазины с малышом. Возвращаясь с покупок, сразу при входе в квартиру снимаю все. Иду в душ, промываю горло и нос и только тогда позволяю себе приблизиться к ребенку. Такие же строгие требования ко всем членам нашей семьи, без исключений! Несколько раз в день дезинфицирую все поверхности в квартире. Прогулки ограничиваем пребыванием на балконе, - поделилась звездная мама.

Отметим, что роды Наталки Карпы были партнерскими. Певица рожала вместе с мужем, героем АТО Евгением. Впрочем, паре пришлось столкнуться с проблемами - все закончилось кесаревым сечением.

Ранее Наталка Карпа объяснила, почему крестным ее ребенка стал Тарас Тополя.

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Теги: Наталка Карпа, коронавирус, певица, дети звезд
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
zadneprohodchik    05.04.2020, 08:42
Оценка:  0
zadneprohodchik
Так она старая уже поэтому и проблемы с родамы еще и первые
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