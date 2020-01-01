Кэти Перри назвала пол будущего ребенка
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Кэти Перри, которая выиграла судовое дело о плагиате, сообщила пол будущего ребенка. Новостью артистка поделилась с поклонниками на своей странице в Инстаграм.
Так, будущая мама опубликовала фото своего возлюбленного Орландо Блума, чье лицо испачкано бледно-розовым кремом. К веселому кадру Кэти добавила подпись “Это девочка“.
Еще в марте на концерте в Австралии звезда заявила поклонникам, что мечтает о дочери. Очевидно, ее желание сбылось.
Для Кэти ребенок станет первенцем, а вот у ее 43-летнего жениха есть девятилетний сын Флинн от брака с Мирандой Керр.
Напомним, что не так давно беременная Кэти Перри сообщила о потере близкого человека.
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