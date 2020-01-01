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Беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате

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Ранее артистку лишили авторских прав на хит "Dark Horse".
Беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате
Беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате
Getty images

В конце июля 2019 года суд Лос-Анджелеса признал американскую исполнительницу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав при написании песни “Dark Horse“. Якобы артистка скопировала музыкальную составляющую песни “Joyful Noise“ рэпера Маркуса Грея (Flame).

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Звезда должна была заплатить 2,8 миллиона долларов в качестве компенсации. Однако Кэти и ее юристы приняли решение подать апелляцию. И в среду, 18 марта, стало известно, что Перри выиграла дело. Об этом сообщил BBC.

Как пишет издание, судья отменил предыдущее постановление потому, что Flame не смог убедительно показать сходство фрагментов из трека Кэти и его композиции.

“Относительно распространения комбинации из восьми нот с незащищенными элементами, которая воспроизводится в тембре, характерном для определенного жанра музыки, не может быть настолько оригинальной, чтобы гарантировать защиту авторских прав“, - заявил судья.

Напомним, ранее Кэти Перри сообщила о потере близкого человека.

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Теги: Кэти Перри, плагиат
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Источник: Ivona bigmir)net

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