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Влад Яма рассказал, как сделал предложение своей жене

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Реакция возлюбленной Ямы на предложение была неожиданной.
Влад Яма рассказал, как сделал предложение своей жене
Влад Яма рассказал, как сделал предложение своей жене
Пресс-служба

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Известный танцор, хореограф и телеведущий Влад Яма уже несколько лет счастливо женат, и воспитывает сына. Но с момента знакомства до момента предложения руки и сердца в их с женой отношениях прошло… целых 7 лет! Об этом Влад Яма рассказал ведущей шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Иванне Онуфрийчук. Также известный танцор признался, что реакция его будущей супруги на предложение была неожиданной.

Почему ты так долго затянул с предложением руки и сердца? Ты считал, что это плохо для твоей карьеры на ТВ были какие-то другие причины?

В том числе. Но сейчас я понимаю, что ошибался. Тогда я себя уговаривал, что, возможно, я не готов. Затем, что она не готова. Затем, что мы не готовы. Сейчас это очень смешно. Именно в этом вопросе надо было (и можно было) мужчиной стать чуть раньше. Я не знаю, как моя жена это выдержала.

Какая у твоей жены была реакция на предложение?

Несмотря на то, что уже прошло 7 лет после начала отношений, не думаю, что она сильно удивилась. Она мне потом сказала, что уже начала терять надежду. Но потому, что мы встречали Новый год вместе, она еще надеялась. Девушка сказала «я подумаю», но через несколько минут со слезами на глазах сказала «да».

Ты волновался?

Да, очень. Я даже не ожидал от себя, что буду настолько взволнованным.

Ранее Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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