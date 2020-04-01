Зианджа выпустила первую песню под новым сценическим именем - видео

Артистка теперь выступает под псевдонимом Zi Faamelu.

Певица-трансгендер Zi Faamelu, которая ранее была известна как участница “Голосу країни“ Зианджа и участник “Фабрики звезд Борис Апрель, выпустила первый трек под новым псевдонимом.

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Премьера композиции, которая получила название “Fallen Angel“,состоялась во вторник, 31 марта, на официальном ютуб-канале Zi Faamelu. Автором слов и музыки выступила сама певица. Знаменитость написала песню еще в прошлом году во время сложного периода в жизни.

“Fallen Angel – это обычный человек, это каждый из нас. Он болеет, у него десятки вопросов в минуту, он любит пиццу, имеет проблемы с бессонницей и мечтает о лучшем будущем. Когда-то мы все были одним светом, энергией, но мы должны были упасть в эту плотную, тяжелую и часто несправедливую реальность для нашего индивидуального, уникального опыта“, – прокомментировала Zi Faamelu в Инстаграм.

Напомним, ранее певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации.

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