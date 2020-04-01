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Зианджа выпустила первую песню под новым сценическим именем - видео

Комментариев: 2
Артистка теперь выступает под псевдонимом Zi Faamelu.
Зианджа выпустила первую песню под новым сценическим именем - видео
Зианджа выпустила первую песню под новым сценическим именем - видео
instagram.com/zifaamelu

Певица-трансгендер Zi Faamelu, которая ранее была известна как участница “Голосу країни“ Зианджа и участник “Фабрики звезд Борис Апрель, выпустила первый трек под новым псевдонимом.

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Премьера композиции, которая получила название “Fallen Angel“,состоялась во вторник, 31 марта, на официальном ютуб-канале Zi Faamelu. Автором слов и музыки выступила сама певица. Знаменитость написала песню еще в прошлом году во время сложного периода в жизни.

“Fallen Angel – это обычный человек, это каждый из нас. Он болеет, у него десятки вопросов в минуту, он любит пиццу, имеет проблемы с бессонницей и мечтает о лучшем будущем. Когда-то мы все были одним светом, энергией, но мы должны были упасть в эту плотную, тяжелую и часто несправедливую реальность для нашего индивидуального, уникального опыта“, – прокомментировала  Zi Faamelu в Инстаграм.

Напомним, ранее певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации.

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Теги: Zi Faamelu, Зианджа
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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IGORNIKE    01.04.2020, 10:51
Оценка:  0
IGORNIKE
Урод!
БМ - помойка  (аноним)  01.04.2020, 10:23
Оценка:  0
БМ - помойка
Будьте прокляты за пропаганду извращений!
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