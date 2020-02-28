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Рождаюсь заново: Певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации

Комментариев: 2
Знаменитость позировала с голыми плечами и написала пост о символическом перерождении.

Рождаюсь заново: Певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации
Рождаюсь заново: Певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации
instagram.com/zifaamelu

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Певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна в Украине как исполнитель Борис Апрель, показала откровенное фото. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором выглядывает из-за необычной рисованной декорации. Поскольку на плечах и руках Зианджи нет никакой одежды, создается впечатление, что девушка полностью обнажена. Пост подтверждает такое предположение - Зи пишет в нем о новом рождении и отсутствии предубеждений к людям. 

Cтранная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого, для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном Сейчас, вы всегда можете быть собой. Ненависть, невежество и негатив не приветствуются. Будьте добры и уважительны к другим и этому пространству. ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы!⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣Также, я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл!!! Чтобы узнать, о чём он, я приготовила для вас маленькую загадку, которую вам предстоит разгадать. Вы готовы играть??! Следите за подсказками! 🐰🥚 И пусть Путешествие начнется! 😍🚀, - написала Зи.

Рождаюсь заново: Певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации
Рождаюсь заново: Певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации
instagram.com/zifaamelu

Рождаюсь заново: Певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации
Рождаюсь заново: Певица-трансгендер Зианджа обнажилась для новой публикации
instagram.com/zifaamelu

Ранее мы писали, что Зианджа намекнула на влюбленность. 

 

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Теги: ню, Зианджа, трансгендер
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.02.2020, 16:52
Оценка:  0
гость
Украина тоже рождается заново, и ей это столь же трудно, как Зиандже пукнуть из нового влагалища. Но безумству храбрых поем мы песни, желаю Украине удивить весь мир!
Микулаш  (аноним)  28.02.2020, 16:43
Оценка:  +1
Микулаш
А вот Борисом, ты был краше!
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