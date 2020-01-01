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Злата Огневич похвасталась новой прической в чувственном фотосете

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Певица кардинально сменила имидж.
Злата Огневич похвасталась новой прической в чувственном фотосете
Злата Огневич похвасталась новой прической в чувственном фотосете
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Украинская певица Злата Огневич, которая обратилась к фанатам по поводу коронавируса, решилась на смелые перемены. Артистка изменила прическу и цвет волос. Результатами метаморфоз она поделилась с поклонниками в сети.

На странице Златы Огневич в Инстаграм появились фотографии, на которых исполнительница позирует в черном платье с пикантным декольте. 

В описании к снимкам певица рассказала о своем отношении к карантину. 

Я – интроверт, поэтому карантин для меня скорее подарок судьбы, чем вынужденное домашнее заточение. Есть прекрасная возможность сделать кучу дел, на которые в обычном режиме времени совсем не хватает! Я уже не говорю о книгах, которые давно хочу прочитать, - пишет Злата.

Напомним, что ранее Злата Огневич откровенно рассказала о неудачах в личной жизни.

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Теги: Злата Огневеч, певица
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