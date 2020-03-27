Меньше чем за сутки видео набрало более 1,5 миллиона просмотров.

Вчера на официальной страничке “Женского Квартала“ в Facebook появилось видео, в котором участницы вокального квартета проекта перепели легендарную песню “Чом ти не прийшов?“. Но на этот раз посвятили ее коронавирусу. Меньше чем за сутки ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров.

Читай также: “Вечерний Квартал“: Стали известны подробности нового выпуска

На видео видно, как певицы Vera Kekelia, Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе и Элина Мбани, даже находясь в самоизоляции, продолжают петь. Актрисы “Женского Квартала“ на собственном примере демонстрируют, как можно продолжать заниматься любимым делом и поддерживать связь в условиях карантина.

Судя по положительным отзывам в Сети, украинцам понравился переделанный вариант хита. Вот несколько комментариев:

“Красуні і,чудові голоси! Дякую, підтримали“

“Дівчатка які ви молодці так класно підняли настрій. На таке здатні тільки українські дівчата!!!!“

“Молодці !!! Наш народ навіть в самих кризових ситуаціях не втрачає почуття гумору“

“Дівчатка,ви піднімаєте дух Українців. Ви зачаровуєте своїм співом. Дякую“

Читай также: “Холостяк-10“: Где и когда смотреть четвертый выпуск

Авторами нового актуального текста к народной песне стали сценаристы и авторы студии “Квартал 95“ - Андрей Головань, Александр Иванов и Михаил Мартынюк. Музыкальное гитарное сопровождение - за Романом Дудой (он же супруг Веры Кекелии).

Песня от "Женского Квартала" про коронавирус подорвала интернет Пресс-служба

Ниже приводим полный текст песни, которая, судя по всему, уйдет в народ:

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?

Я тебе чекала.

Чи маски не мав? В транспорт не попав?

Мати не пускала?

І маску я мав, і трамвай чекав,

І мати пускала.

Найменша сестра, бодай не зросла,

Септік мій сховала…

Дома я сиджу, в інстаграм гляджу,

Та пости читаю,

Ой помий-помий розчин спиртовий

Всіх на кого чхаю.

Маю гречечки три мішечечки,

За рік не зварити,

Буду я тебе цілий карантин

У думках любити.

Щоб не йти на двір хтось гребе папір,

І в футбол ним грає.

Я ж той папірець, наче під вінець

В косу заплітаю.

Але все пройде, вірус відійде,

Вийдуть люди з хати

Буду я тебе не в пов’язкочку

В губи цілувати.

К слову, в связи с тем, что на днях карантин был продлен до 24 апреля, концерт “Женского Квартала“, который должен был состояться 12 апреля во дворце “Украина“, переносится на 19 июня. Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату.

Ранее Елена Кравец высказалась о дружбе с первой леди.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.