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Ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес

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Бывший возлюбленный Джей Ло Дэвид Круз умер в возрасте 51 года.
Ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес
Ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo

В США умер первый бойфренд популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес - Дэвид Круз. Мужчина, который встречался с артисткой около 10 лет, ушел из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на нынешнюю девушку Круза, 18-летнюю Ису.

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Как отмечает издание, у Дэвида были проблемы с сердцем и во время очередного кризиса врачам одной из нью-йоркских клиник не удалось его спасти. О последних годах жизни мужчины известно мало. Он работал автомехаником в Нью-Йорке. 

Отметим, что Дэвид Круз и Дженнифер Лопес учились в одном классе. Они начали встречаться, когда им было по 15 лет.

Дэвид Круз и Дженнифер Лопес
Дэвид Круз и Дженнифер Лопес
Скриншот

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса умерла актриса Лючия Бозе.

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Теги: Дженнифер Лопес, умер, смерть
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Источник: Ivona bigmir)net

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