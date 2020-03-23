Ушел из жизни экс-бойфренд Дженнифер Лопес

Бывший возлюбленный Джей Ло Дэвид Круз умер в возрасте 51 года.

В США умер первый бойфренд популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес - Дэвид Круз. Мужчина, который встречался с артисткой около 10 лет, ушел из жизни в возрасте 51 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на нынешнюю девушку Круза, 18-летнюю Ису.

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Как отмечает издание, у Дэвида были проблемы с сердцем и во время очередного кризиса врачам одной из нью-йоркских клиник не удалось его спасти. О последних годах жизни мужчины известно мало. Он работал автомехаником в Нью-Йорке.

Отметим, что Дэвид Круз и Дженнифер Лопес учились в одном классе. Они начали встречаться, когда им было по 15 лет.

Дэвид Круз и Дженнифер Лопес Скриншот

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