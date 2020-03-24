Состояние Иванны Сахно ухудшилось: Актрису госпитализировали

Заболевшая коронавирусом актриса Иванна Сахно находилась на домашнем лечение.

Известная голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно попала в больницу. В субботу, 21 марта, у 22-летней артистки диагностировали коронавирус. По словам Сахно, у нее болела спина и легкие, было носовое кровотечение и повысилась температура.

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Девушка несколько дней находилась на домашнем лечении. Однако, вечером, 23 марта, Иванна сообщила в Инстаграм, что ее состояние ухудшилось и врачи приняли решение ее госпитализировать. Также звезда опубликовала снимок из больницы.

“Нагадую, продовжуйте бути вдома і мити руки. Ця штука неприємна і ви її не хочете як і ті, хто довкола вас. Я під контролем, про мене подбали“, - поделилась Иванна Сахно.

Иванну Сахно госпитализировали Скриншот

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса умерла актриса Лючия Бозе.

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