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Состояние Иванны Сахно ухудшилось: Актрису госпитализировали

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Заболевшая коронавирусом актриса Иванна Сахно находилась на домашнем лечение.
Состояние Иванны Сахно ухудшилось: Актрису госпитализировали
Состояние Иванны Сахно ухудшилось: Актрису госпитализировали
Getty images

Известная голливудская актриса родом из Украины Иванна Сахно попала в больницу. В субботу, 21 марта, у 22-летней артистки диагностировали коронавирус. По словам Сахно, у нее болела спина и легкие, было носовое кровотечение и повысилась температура.

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Девушка несколько дней находилась на домашнем лечении. Однако, вечером, 23 марта, Иванна сообщила в Инстаграм, что ее состояние ухудшилось и врачи приняли решение ее госпитализировать. Также звезда опубликовала снимок из больницы.

“Нагадую, продовжуйте бути вдома і мити руки. Ця штука неприємна і ви її не хочете як і ті, хто довкола вас. Я під контролем, про мене подбали“, - поделилась Иванна Сахно.

Иванну Сахно госпитализировали
Иванну Сахно госпитализировали
Скриншот

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса умерла актриса Лючия Бозе.

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Теги: Иванна Сахно
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Источник: Ivona bigmir)net

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