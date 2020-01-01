Премьерные серии “Ничто не случается дважды” можно будет посмотреть с 30 марта в 20:00 на СТБ.

Топ-4 причины посмотреть продолжение “Ничто не случается дважды” Пресс-служба

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С понедельника по четверг в 20:00 в эфире телеканала СТБ идет полная версия нашумевшего многосерийного фильма Оксаны Байрак “Ничто не случается дважды” с долгожданным продолжением! Скоро зрители узнают, чем же закончилась сага о любви! Мы собрали топ-4 причины посмотреть продолжение телебестселлера.

Оксана Байрак

Все фильмы знаменитого режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак становятся телебестселлерами и находят отклик у миллионов женщин по всему миру! Ее гениальное кино увлекает с первых минут просмотра и оторваться уже невозможно. Первая часть фильма “Ничто не случается дважды” стала лидером слота и зрители буквально требовали у Оксаны Байрак продолжение саги о любви. Пропустить, чем же закончится история героев - невозможно.

Топ-4 причины посмотреть продолжение “Ничто не случается дважды” Пресс-служба

Новые образы и персонажи

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В продолжении саги о любви “Ничто не случается дважды” зрители увидят своих любимых героев с другой стороны. Все они повзрослеют на 7 лет. Во второй части появится влюбленная в Огнева красавица Филомена, дочка Маши и Вадима - Катюша, а также всех ждет внезапное возвращение Потехина! Точнее Петра Рыкова. Кого же он сыграет - зрители узнают уже в первой серии. Также одну из интригующих ролей - Зейну - сыграла и сама режиссер Оксана Байрак.

Топ-4 причины посмотреть продолжение “Ничто не случается дважды” Пресс-служба

Любовь

Фильм “Ничто не случается дважды” многожанровый и соединяет в себе элементы драмы, триллера и детектива, но, как и в первых 16 сериях, в продолжении много любовных линий и новых историй. Кто-то из героев даже найдет свою вторую половинку, а кому-то любовь вскружит голову и превратится в одержимость.

Все точки над “і”

Финальные серии “Ничто не случается дважды” раскроют все карты! И, конечно же, главная причина - зрители узнают, будут ли Маша и Огнев вместе? Какие перипетии ждут семью Глеба и Ксюши? И почему Аглая не сможет уйти от мужа, узнав о его многолетнем обмане?

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