Поделюсь счастьем: Каменских даст концерт онлайн #NKкарантинник

Артистка написала пост о счастье и отметила, что хочет поднять настроение своим поклонникам в карантин.

Поделюсь счастьем: NK анонсировала концерт онлайн instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских одной из первых поддержала инициативу звезд мирового шоу-биза - и стала проводить встречи с поклонниками во время карантина онлайн. Так, на днях NK устроила утреннюю тренировку в Инстаграм, а теперь анонсировала концерт из домашней студии.

Настя написала. что во Всемирный день счастья хочет поднять настроение своим подписчикам и напомнить, как много впереди важного и интересного. Также артистка подчеркнула, как важно ценить каждый миг жизни и проводить его счастливо..

Концерт Каменских назвала #NKкарантинник, он начнется в 19.00 на станице звезды в Инстаграм.

Счастье - это не то, что снаружи, а то, что внутри вас. Важно уметь пребывать в моменте. Не в прошлом или будущем, а здесь и сейчас 😌

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Быть счастливым просто потому, что живешь. Потому что вокруг друзья, близкие, погода на улице хорошая, а впереди ещё столько интересного, столько новых людей, новых мест, впечатлений, полезных новых навыков, курсов, книг, фильмов, вкусной еды.

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И сегодня, в Международный день счастья, я хочу поделится своим теплом и творчеством с вами! 🤗🎶

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В 19:00 приглашаю вас на #NKкарантинник в прямом эфире на моей странице. Обещаю сделать этот вечер очень уютным и атмосферным, - написала Каменских.

Поделюсь счастьем: NK анонсировала концерт онлайн instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских впервые показала декор своего дома.

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