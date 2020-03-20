Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Поделюсь счастьем: Каменских даст концерт онлайн #NKкарантинник

Комментариев: 1
Артистка написала пост о счастье и отметила, что хочет поднять настроение своим поклонникам в карантин.

Поделюсь счастьем: NK анонсировала концерт онлайн
Поделюсь счастьем: NK анонсировала концерт онлайн
instagram.com/kamenskux

Читай также: Все будет хорошо: Потап записал трогательный трек об окончании карантина

Певица Настя Каменских одной из первых поддержала инициативу звезд мирового шоу-биза - и стала проводить встречи с поклонниками во время карантина онлайн. Так, на днях NK устроила утреннюю тренировку в Инстаграм, а теперь анонсировала концерт из домашней студии.

Настя написала. что во Всемирный день счастья хочет поднять настроение своим подписчикам и напомнить, как много впереди важного и интересного. Также артистка подчеркнула, как важно ценить каждый миг жизни и проводить его счастливо.. 

Концерт Каменских назвала  #NKкарантинник, он начнется в 19.00 на станице звезды в Инстаграм. 

Счастье - это не то, что снаружи, а то, что внутри вас. Важно уметь пребывать в моменте. Не в прошлом или будущем, а здесь и сейчас 😌

Быть счастливым просто потому, что живешь. Потому что вокруг друзья, близкие, погода на улице хорошая, а впереди ещё столько интересного, столько новых людей, новых мест, впечатлений, полезных новых навыков, курсов, книг, фильмов, вкусной еды.

И сегодня, в Международный день счастья, я хочу поделится своим теплом и творчеством с вами! 🤗🎶

В 19:00 приглашаю вас на #NKкарантинник в прямом эфире на моей странице. Обещаю сделать этот вечер очень уютным и атмосферным, - написала Каменских. 

Поделюсь счастьем: NK анонсировала концерт онлайн
Поделюсь счастьем: NK анонсировала концерт онлайн
instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских впервые показала декор своего дома. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Настя Каменских, карантин, счастье, концерт онлайн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.03.2020, 16:40
Оценка:  0
гость
Она может поднять только член Потапа.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь