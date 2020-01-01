Светло и зелено: Каменских впервые показала декор своего дома
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Певица Настя Каменских активно участвует во всемирной акции #TogetherAtHome (вместе, но дома) и скрашивает досуг своих поклонников, которые проводят время в карантине. Так, на днях артистка провела утреннюю онлайн тренировку, которую одновременно смотрели около 7 тыс. пользователей Сети.
Теперь же Каменских поделилась рекомендациями, какие книги стоит прочесть в свободное время. В Инстаграм звезда добавила список литературы, которая, по словам Насти, изменила ее сознание. К публикации артистка добавила фото, на котором позирует, сидя на диване, с книгой в руках.
К слову, на фото видна обстановка дома Каменских и ее супруга продюсера, рэпера Потапа. В кадре можно увидеть, что большая комната оформлена в светлых тонах и в ней много живой зелени. Похоже, Настя решила даже этим порадовать фолловеров, которые частенько в комментариях просят чаще показывать “гнездышко“ звездных супругов.
В разные периоды жизни мне в руки попадались книги, которые помогали осознать многие вещи и изменили мою жизнь в той или иной степени.
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Хочу поделиться ими и с вами. Сохраняйте пост, чтобы не потерять 📥
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📕”Радикальное прощение” К Типпинг
Помогает научиться пребывать в моменте, находиться в гармонии с собой и с окружающим миром и быть благодарной за все в жизни.
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📗“7 навыков высокоэффективных людей” С. Кови
Время - самый ценный ресурс и важно использовать его правильно.
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📘”Тонкое искусство пофигизма” М. Мэнсон
Есть вещи, которые знаешь, но которые не можешь прочувствовать до конца. А знать и применять - разные вещи. Книга учит как раз второму.
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📙”Мечтать не вредно” Б. Шер
О том, как понять, чего ты хочешь и как превратить мечты в реальность.
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📕”Лабиринт одиночества” О. Пас
Сборник чувственных, часто грустных, но очень красивых, стихотворений мексиканского поэта.
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📗Испанский\Английский\Итальянский или любой другой разговорник. Иностранные языки в наше время - необходимость, а не привилегия.
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Скоро выйдет мой новый влог на Youtube о буднях на карантине. И в нем я поделюсь еще большей информацией о любимых книгах #books #stayhome #staysafe, - написала певица.
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