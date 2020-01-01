YUNA 2020: Когда состоится музыкальная церемония

Создатели национальной музыкальной премии YUNA 2020 назвали новую дату церемонии.

В четверг, 12 марта, организаторы национальной музыкальной премии YUNA 2020 объявили, что церемонию награждения перенесут из-за карантина.

Читай также: YUNA 2020: Стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

А сегодня, 16 марта, создатели престижной награды назвали новую дату мероприятия. YUNA 2020 пройдет 26 мая в 19:30 в Дворце “Украина“. Об этом сообщается на официальных страницах премии в Instagram и Facebook.

“Церемонія Національної музичної премії YUNA 2020 відбудеться 26 травня у столичному Палаці “Україна“. Зміна дати події пов'язана з карантином та тимчасовою забороною масових заходів. Всі придбані раніше квитки дійсні! Всі оголошені раніше артисти виступлять на церемонії. Це MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash & KRUTЬ. Ще декілька артистів, які вийдуть на сцену 26 травня, ми оголосимо протягом березня. Дякуємо, що ви з нами! Бережіть себе! YUNA must go on!“, - говорится в публикации.

YUNA 2020: новая дата скриншот

Список всех номинантов на музыкальную премию YUNA-2020 можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.