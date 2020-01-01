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YUNA 2020: Когда состоится музыкальная церемония

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Создатели национальной музыкальной премии YUNA 2020 назвали новую дату церемонии.
YUNA 2020: Когда состоится музыкальная церемония
YUNA 2020: Когда состоится музыкальная церемония
instagram.com/yunaawards

В четверг, 12 марта, организаторы национальной музыкальной премии YUNA 2020 объявили, что церемонию награждения перенесут из-за карантина.

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А сегодня, 16 марта, создатели престижной награды назвали новую дату мероприятия. YUNA 2020 пройдет 26 мая в 19:30 в Дворце “Украина“. Об этом сообщается на официальных страницах премии в Instagram и Facebook.

“Церемонія Національної музичної премії YUNA 2020 відбудеться 26 травня у столичному Палаці “Україна“. Зміна дати події пов'язана з карантином та тимчасовою забороною масових заходів. Всі придбані раніше квитки дійсні! Всі оголошені раніше артисти виступлять на церемонії. Це MÉLOVIN, MARUV, MONATIK, Artem Pivovarov, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash & KRUTЬ. Ще декілька артистів, які вийдуть на сцену 26 травня, ми оголосимо протягом березня. Дякуємо, що ви з нами! Бережіть себе! YUNA must go on!“, - говорится в публикации.

YUNA 2020: новая дата
YUNA 2020: новая дата
скриншот

Список всех номинантов на музыкальную премию YUNA-2020 можно посмотреть здесь.

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Теги: YUNA 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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