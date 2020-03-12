Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

YUNA 2020: Церемонию награждения перенесли из-за карантина

Комментариев: 1
Музыкальная премия YUNA 2020 должна была состоятся 24 марта в Дворце "Украина".
YUNA 2020: Церемонию награждения перенесли из-за карантина
YUNA 2020: Церемонию награждения перенесли из-за карантина
instagram.com/yunaawards

Церемонию вручения национальной музыкальной премии YUNA 2020, которая была запланирована на 24 марта, в Дворце “Украина“ перенесли. Об этом сообщили создатели премии на официальных страницах мероприятия в Инстаграм и Facebook.

Читай также: YUNA 2020: Стали известны первые победители Национальной музыкальной премии

Причиной такого решения организаторов стал карантин в Киеве из-за короновируса. В столице запретили проводить массовые мероприя с 12 марта по 3 апреля. Новая дата церемонии вручения пока не сообщается.

“У зв'язку з введенням в Україні карантину і забороною на проведення масових заходів з 12 березня по 3 квітня, а також з турботою про здоров'я та безпеку глядачів і артистів, оргкомітет YUNA прийняв рішення про перенесення дати церемонії. YUNA 2020 обов'язково відбудеться✌️Квитки, куплені на 24 березня, залишаються дійсними! Нову дату нашого шоу ми повідомимо незабаром!“, - говорится в сообщении.

YUNA 2020 перенесли из-за карантина
YUNA 2020 перенесли из-за карантина
Скриншот

Список всех номинантов на музыкальную премию YUNA-2020 можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: YUNA 2020, Коронавирус, Карантин в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.03.2020, 17:36
Оценка:  0
гость
Нормально, главное, что бабла поджили заранее. Приходите потом, когда-нибудь... Кому эта конченая премия, выдуманная Шмаренковой, вообще уперлась?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь