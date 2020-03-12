YUNA 2020: Церемонию награждения перенесли из-за карантина

Музыкальная премия YUNA 2020 должна была состоятся 24 марта в Дворце "Украина".

Церемонию вручения национальной музыкальной премии YUNA 2020, которая была запланирована на 24 марта, в Дворце “Украина“ перенесли. Об этом сообщили создатели премии на официальных страницах мероприятия в Инстаграм и Facebook.

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Причиной такого решения организаторов стал карантин в Киеве из-за короновируса. В столице запретили проводить массовые мероприя с 12 марта по 3 апреля. Новая дата церемонии вручения пока не сообщается.

“У зв'язку з введенням в Україні карантину і забороною на проведення масових заходів з 12 березня по 3 квітня, а також з турботою про здоров'я та безпеку глядачів і артистів, оргкомітет YUNA прийняв рішення про перенесення дати церемонії. YUNA 2020 обов'язково відбудеться✌️Квитки, куплені на 24 березня, залишаються дійсними! Нову дату нашого шоу ми повідомимо незабаром!“, - говорится в сообщении.

YUNA 2020 перенесли из-за карантина Скриншот

Список всех номинантов на музыкальную премию YUNA-2020 можно посмотреть здесь.

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